Форвард сборной России уроженец Твери 19-летний Егор Афанасьев отличился в матче группового турнира МЧМ-2021 против Швеции - забил первый год в ворота соперника. Матч прошёл в ночь на 31 декабря на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада).Встреча завершилась победой российской команды в овертайме — 4:3.Днём ранее, 30 декабря, молодежная сборная России победила австрийцев со счетом 7:1, матч также прошёл в Эдмонтоне.В своих интервью прессе Егор Афанасьев признавался, что начал играть в хоккей из-за Ильи Ковальчука. Кови приехал в родной город вместе с другими российскими хоккеистами с выставочным матчем 15 лет назад.Маленький Егор тогда ничего не знал о хоккее, но клюшка Ковальчука ему, вспоминает, очень понравилась и он захотели и клюшку такую же получить и игрой увлёкся.С 2009 по 2014 год выступал за юношескую команду московского «Динамо», а с 2014 по 2016 за юношескую команду ЦСКА. Был лучшим по статистике среди всех игроков 2001 года рождения, продолжил карьеру в США за клуб «Маскегон Ламберджекс» из USHL (Хоккейная лига США), Сезон 2019/20 провел в клубе ОХЛ «Уинзор Спитфайрз» (хоккейная лига Онтарио).В рамках своей профессиональной карьеры 15 октября 2020 года подписал контракт до конца сезона с ЦСКА.