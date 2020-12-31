Стали известны места в Твери, где разрешён запуск фейерверков в новогодние праздники 2021. Площадки определила Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Твери.Власти запретили взрывать фейерверки в центральной части города, а также в местах массового скопления граждан.- Неграмотная эксплуатация бытовой пиротехники может привести к печальным последствиям – травматизму, серьёзным пожарам, а также стать причиной повреждения объектов, представляющих историческую и культурную ценность, - поясняют в администрации Твери.Запускать фейерверки запрещено: возле Тверского театра кукол, на площади возле ТЦ \\"Семь морей\\", на \\"Аллее Славы\\" на ул. Георгиевской в Мамулино, на площадке у дома № 8, корпус 1 по ул. Строителей (у здания \\"Почты России\\"), на площади Ленина.Запускать фейерверки в новогодние праздники разрешено на 13 площадках в Твери:ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОНсквер у памятника Афанасию Никитину; площадь у МБУ ДК \\"Затверецкий\\";площадь у МБУ \\"ДК пос. Сахарово\\";площадь у МБУ \\"ДК пос. Литвинки\\";МОСКОВСКИЙ РАЙОНплощадь Велико Тырново (возле МБУ ДЦ \\"Мир\\");сквер на бульваре Цанова;площадь возле МБУ \\"ДК посёлка Элеватор\\";площадь перед МБУ ДК \\"Синтетик\\";ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОНпосёлок Мигалово, ул. Громова, д. 3;сквер напротив ТГТУ, у памятника В.И. Ленину;проспект Н.Корыткова в районе домов №№ 30, 34 (сквер \\"Светлячок\\");Комсомольская площадь;ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОНплощадка у входа на стадион \\"Химик\\".