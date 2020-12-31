В предстоящие новогодние праздники 2021 в Твери будут работать бассейны, об этом сообщили в городской администрации.- С соблюдением санитарно-эпидемиологических требований будут работать бассейны «Радуга» и «Юность», - поясняют в пресс-службе администрации Твери.31 декабря бассейн «Радуга» (проспект Победы, д. 39а) будет работать до 18 часов (последний сеанс в 16.50). Далее сеансы будут проходить по следующему графику: 2 января – 10.00 – 22.00, с 3 января в обычном режиме – 7.00 – 22.00. Стоимость услуг и актуальное расписание на сайте http://raduga69.ru, в группе ВКонтакте https://vk.com/radugabass.Бассейн «Дом спорта» Юность» (Петербургское шоссе, д. 95) ждет посетителей 31 декабря с 7.00 до 19.00, 2 – 10 января с 7.00 до 22.00. С 11 января в обычном режиме с 6.00 до 22.00. Стоимость услуг и актуальное расписание на сайте http://yunostds.ru.