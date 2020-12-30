Среди тех, кто погиб в огне, было шесть детей, на три больше, чем в 2019 году. Но, в целом, количество смертей на пожаре стало меньше. Получили ранения 88 человек – цифра сопоставима с прошлым годом. Эту и другую информацию озвучили на итоговой пресс-конференции в областном МЧС.В 2020 году особое внимание обратили на противопожарную безопасность жилищ многодетных семей. Из областного бюджета выделили более четырех миллионов рублей на закупку датчиков дыма. Всего закупили и установили 7,5 тысяч таких сигнализаций. В 2021 году эту работу продолжат.Что касается подготовки к новогодним праздникам.На этот раз в Тверской области определили 101 площадку, на которой можно будет запускать пиротехнику, в 28 муниципалитетах.В преддверии Рождества сотрудники МЧС посетили 144 церкви, где будут проходить богослужения. Там проверили пожарную безопасность, провели инструктажи со священниками.– В праздники проведем рейды по социальным учреждениям с круглосуточным пребыванием людей. Пожарная инспекция будет приходить и неожиданно. На массовых мероприятиях, которых не так много в этом году из-за коронавируса, также дежурят группы спасателей, – отметил заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Тверской области Александр Евдокимов.На водоемах в 2020 году, по сравнению с 12 месяцами 2019-го, погибло меньше. Утонуло 30 человек против 37 за прошлый отчетный период.Всего на территории региона насчитывается 75 мест, где традиционно люди занимаются подледным ловом. Пока рыбаки сидят с удочками всего на нескольких площадках, но на выходных у них может появиться больше свободного времени для зимней рыбалки.– Сейчас погодные условия – оттепель. Поэтому лед непрочный и некрепкий. Да еще и спрятан под снегом, – констатировал начальник отдела безопасности людей на водных ГУ МЧС России по Тверской области Станислав Дмитриев. – Выходить на него крайне нежелательно.С 1 по 10 января на водоемах будут дежурить четыре судна на воздушной подушке – в Твери, Осташкове, Весьегонске, Конаково.Всего в праздники посменно будет на посту более 2,2 тысяч сотрудников силовых ведомств с 800 единицами техники. В том числе 1,5 тысячи спасателей с 200 единицами спецтехники. Восемь постов МЧС выставляют на отдаленных социальных объектах: по два – в Ржевском, Калининском районах, по одному – в Торопце, Калязине, Лихославле и Кувшиново.– Традиционно в праздники мы несем усиленное дежурство. Этот год ничем не отличается, мы ко всему готовы, – резюмировал заместитель начальника по государственной противопожарной службе ГУ МЧС России по Тверской области Александр Пухов.Всплеск ЧП стоит ждать 2,3 и 4 января. В это время население еще продолжает праздновать Новый год и задумывается, куда направить свою энергию. Не всегда получается в мирное русло.Напомним, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону «01» (с сотового – 101, 112). Единый «телефон доверия» регионального МЧС – (4822) 39-99-99.