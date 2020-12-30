Во время «селектора» подвели итоги непростого 2020-го и определили планы на 2021 год. В начале своей речи губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил врачей и весь медперсонал региональных больниц.– В условиях борьбы с пандемией на плечи медицинских специалистов легла огромная нагрузка по защите жизни и здоровья наших граждан. Вы и ваши коллеги работали практически без отдыха, неделями не видели родных, продемонстрировав безграничную верность долгу, профессионализм и самоотверженность, – подчеркнул Игорь Руденя.Весной в Тверской области мобилизовали все ресурсы для борьбы с коронавирусом – развернули госпитали, начали профилактику болезни и лечение заразившихся. Всего регион получил на противодействие новому вирусу из федерального бюджета три миллиарда рублей. Деньги пошли на ремонт Зубцовской, Нелидовской и Калининской ЦРБ, Детской больницы № 2, Родильного дома № 2, на закупку новых автомобилей «скорой».Также приобрели 7 компьютерных томографов для тверской городской больницы № 6, Калининской, Кимрской, Вышневолоцкой, Конаковской и Ржевской ЦРБ, больницы «скорой помощи», закупили аппарат МРТ в Областную больницу, 169 аппаратов ИВЛ и ещё 639 единиц разной техники.В 2021 году модернизация областной медицины продолжится. Запланирован ремонт поликлиник в Конаково, Ржеве и Осташкове, реновация Бежецкой и Бологовской ЦРБ. Также будут проектировать детские поликлиники в Кимрах, Твери и Торжке.По вопросам о коронавирусе жители Тверской области могут звонить по номеру 122, для вызова «скорой» – 112.