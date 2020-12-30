25 декабря в Твери скончалась участковая медсестра поликлиники №2 городской клинической детской больницы №3 Надежда Серафимовна Рыжова. Некролог появился на сайте медучреждения.Надежда Серафимовна родилась в 1955 году. В 1975 году окончила Тамбовское медицинское училище по специальности \\"Акушерка\\". С 1992 года работала участковой медицинской сестрой поликлиники №2.- За годы работы Надежда Серафимовна зарекомендовала себя ответственным, инициативным, высококвалифицированным специалистом, бесконечно любящим свое дело. А ещё она была разносторонней творческой личностью, очень позитивным и душевным человеком, - вспоминают о ней коллеги.За профессионализм и преданность своему делу Надежда Серафимовна неоднократно отмечалась благодарностями и почетными грамотами.Администрация больницы выражает соболезнования родным и близким Надежды Рыжовой.