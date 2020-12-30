Обеспечение безопасности в районах Тверской области во время новогодних и рождественских праздников обсуждалось 30 декабря на селекторном совещании губернатора Игоря Рудени с главами муниципалитетов.- Важно заблаговременно принять все упреждающие меры для того, чтобы праздничные и выходные дни прошли в регионе без происшествий, - отметил глава региона и поручил во всех муниципалитетах провести проверки мест массового пребывания людей на предмет противопожарной, антитеррористической и санитарной безопасности.В ночь на 1 января 2021 года и рождественскую ночь усилено патрулирование территорий. Дежурство будут нести сотрудники органов внутренних дел, кинологи, представители Росгвардии и другие правоохранители.Помимо безопасности будет вестить контроль соблюдения масочного режима и других требований Роспотребнадзора против коронавируса.Организовано ежедневное круглосуточное оказание первичной медицинской помощи, в том числе на дому, работа экстренной и неотложной медицинских служб, создан запас необходимых лекарств.Гражданам напоминают, в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону \\"01\\" (с сотовых телефонов – 101, 112).Единый \\"телефон доверия\\" ГУ МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99;телефон доверия УФСБ России по Тверской области - 8 (4822) 777-441;телефон доверия УМВД - 8 (4822) 32-95-52;Управление МВД России по Тверской области - 8 (4822) 32-94-06;Управление МВД России по городу Твери: 8 (4822) 42-23-10 или 02.