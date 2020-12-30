Смертельное ДТП произошло днем, 30 декабря, в Калязинском районе Тверской области. На 90-м км автодороги Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец столкнулись автомобили \\"Мазда\\" и \\"Хендэ Сантафе\\", за рулем которого находился председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов.По предварительной информации, водитель \\"Хендэ\\" выехал на встречную полосу и столкнулся с \\"Маздой\\". Алексей Константинов погиб на месте.37-летняя женщина-водитель \\"Мазды\\" госпитализирована. Проводилась деблокировка пострадавших.На месте работают сотрудники ГИБДД, следователи и криминалисты. По уточненным данным УМВД России по Тверской области, на автомобилях была установлена шипованная резина, проезжая часть на момент ДТП обработана.По факту ДТП следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. По итогам которой будет принято процессуальное решение.