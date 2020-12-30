\\"Памятник поезду\\" (мемориальная стела вагонзавода), что на площади Конституции в Твери, вышел в финал всероссийского конкурса на самую необычную скульптуру.Конкурс организован порталом поиска билетов ТуТу.ру. Проголосовать за нашего конкурсанта можно на сайте конкурса.Вместе с тверским поездом в финале - памятник тувимской письменности, необычный терминатор из Удмуртии и динозавр из соседней Псковской области. За звание самой необычной скульптуры также борются якутский дворник и \\"Комар-хранитель Сибири\\".Победителя определит финальное голосование, которое уже началось и продлится до 11 января. Городу, в котором расположен самый необычный монумент, достанется памятный кубок, \\"слепленный\\" из 100 частей — памятников- конкурсантов, или их самых узнаваемых элементов.Напомним, реактивный поезд, а точнее его часть, была установлена в Твери к 110-летию вагонного завода. Это подлинный фрагмент турбореактивного вагона, созданного на ТВЗ полвека назад, в 1970 году.