Жители Твери могут встретить Новый 2021 год на катке. Каток в парке Победы будет открыт ночью с 31 декабря на 1 января, сообщает МУП \\"Дирекция парков\\".Каток в праздник работает целые сутки: с 22:00 часов 31 декабря до 22:00 часов 1 января. Рядом можно будет покататься с горки на тюбинге и выпить горячего чаю со сладостями в буфете. Не забывайте о гигиене и дезинфицируйте руки!Со своими коньками покататься на катке будет стоить 100 рублей (безлимитно по времени). Коньки напрокат обойдутся в 150 рублей в час.Аренда тюбинга для горки - 150 рублей в час, а со своей \\"ватрушкой\\" можно кататься сколько угодно за 50 рублей.