Губернатор Игорь Руденя поздравил ветеранов и жителей Калининского района с 79-й годовщиной освобождения территории от войск нацистской Германии.- Калининский район - малая родина 17 Героев Советского Союза. Их мужество и стойкость ковались на древней тверской земле, которая во все времена была оплотом российской государственности. Мы отдаем дань памяти и благодарности защитникам и освободителям Калининского района, всем, кто восстанавливал экономику, инфраструктуру и социальную сферу, сохранил для будущих поколений богатое культурное и духовное наследие Верхневолжья, - сказано в поздравлении от Игоря Рудени.Во время войны Калининский район был местом ожесточённых боев – к 12 октября 1941 года три четверти территории были оккупированы немцами. Линия фронта проходила по берегам Волги и Тьмы.19 октября 1941 года был образован Калининский фронт, первоначально в составе 22-й, 29-й, 30-й, а через несколько дней – 31-й армий. Командующим фронтом был назначен генерал-полковник Иван.Конев.5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в наступление. 16 декабря Калинин был полностью очищен от немецких оккупантов, а 30-го солдат вермахта изгнали и из района. .