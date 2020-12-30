В Тверской области, по данным регионального оперштаба на 30 декабря 2020 года, 239 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 22 033 случая заражения COVID-19.Выздоровели на 30 декабря 17 384 человека (+237 за последние сутки).Изолированы 4199 граждан (-1), умерли 450 человек (за последние сутки +3).Безусловный лидер по заболеваемости среди муниципалитетов Тверской области - Тверь. В областной столице к 30 декабря выявлено 7099 случаев ковида (+83 - за сутки).Также в лидерах:Конаковский район - 1634 (+5),Ржев - 1372 (+4),Вышневолоцкий городской округ - 1313 (+8),Торжок - 1085 (+5),Кимры 1006 (+14),Калининский район 867 (+2).За весь период в регионе проведено 448 150 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 4 143.