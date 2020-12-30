В рамках государственного пищевого мониторинга специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области провели отбор проб молока и сыра в соцучреждениях региона.Экспертизу Тверской межобластной ветлаборатории не прошел сыр \\"Рссийский\\", произведенный в Республике Татарстан, его пробы были отобраны в доме-интернате для престарелых и инвалидов, и питьевое молоко из Краснодарского края, пробы отобраны в одной из школ.Результаты экспертиз направлены в надзорные ведомства для принятия соответствующих мер в отношении производителей продукции.