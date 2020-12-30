Накануне жители ряда домов на отдельных улицах Нелидова пожаловались на плохое теплоснабжение. Речь идет о тех домах, что отапливаются новой котельной города. Губернатор Игорь Руденя даже поручил своему министру энергетики и ЖКХ Александру Цветкову региона проверить, что происходит с котельной.Как сообщает областное правительство, теплоснабжение в домах оперативно восстановили. А резкое похолодание батарей было связано с тем, что в котельной в мороз проводили профилактические работы для улучшения циркуляции теплоносителя.Александр Цветков встретился с местными жителями и пообещал им, что вопросы стабильной работы котельной и подачи теплоносителя в дома будут находиться на контроле министерства энергетики и ЖКХ.В настоящее время котельная работает в штатном режиме.