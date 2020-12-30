Опубликован режим работы Тверской областной картинной галереи и ее филиалов с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.Посетителям напомнили, что из-за коронавируса в учреждениях действуют некоторые ограничения. Каждые 30 минут в Тверской императорский дворец допускается не более 20 человек. Время посещения ограниченно двумя часами. На входе гражданам измеряют температуру. Посетители должны находиться в масках.- Обращаем ваше внимание на то, что временный режим работы может стать причиной образования очереди на вход в галерею. Просим вас отнестись к этому с пониманием. Мы работаем над тем, чтобы сделать ваш визит в наш музей максимально безопасным, - сообщили работники галереи на официальной странице в соцсети.Режим работы в новогодние праздникиТверской императорский дворец:31 декабря – 11:00-17:00 (касса до 16:00);1 января – выходной день,2-5, 7, 9-10 января – 11:00-18:00 (касса до 17:00);6 января – 11:00-17:00 (касса до 16:00);8 января – 11:00-20:00 (касса до 19:00);с 11 по 21 января – выходные дни.Сад Тверского императорского дворца:30-31 декабря,1 января - выходной день;2-10 января – 11:00-16:00 (касса до 15:00).Вход в сад и выход с его территории осуществляются только со стороны набережной Михаила Ярославича.Мемориально-художественный музей Валентина Серова (Домотканово) и Мемориально-художественный музей Владимира Серова (Эммаусс):31 декабря, 6 января – 10:00-16:00 (касса до 15:30);1-5, 7-10 января – 10:00-17:00 (касса до 16:00).Центр культуры и искусства - дача \\"Чайка\\" художника В.К.Бялыницкого-Бирули:31 декабря – с 10:00-17:00 (касса до 16:30);1-5, 7-10 января – 10:00-17:00 (касса до 16.00);6 января – 10:00-16:00 (касса до 15:30).Справки по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43.