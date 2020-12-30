В полицию обратился житель Твери. Мужчина сообщил, что с парковки у него украли автомобиль \\"Дэу Нексия\\" стоимостью 30 000 рублей.Ориентировку на пропавшую машину разослали всем нарядам, задействованным в системе единой дислокации.Сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного транспортного средства, в том числе пункты приема металлолома.Под подозрение полицейских попал 22-летний житель Московской области. Мужчина пояснил, что похищенный автомобиль он продал за 7 000 рублей со своим подельником в посёлке Васильевский Мох. Место нахождения подельника устанавливается.Фигурант задержан. Возбуждено уголовное дело.