В Тверской области суд вынес приговор 51-летнему жителю города Кимры. Мужчина признан виновным в убийстве двух человек по п.п. \\"а\\", \\"к\\" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление).Преступление было совершено 14 февраля 2020 года, один и убитых мужчин поссорился с осужденным. Мужчины подрались. Той же ночью , находясь в состзлоумышленник, находясь с состоянии алкогольного опьянения и желая отомстить за причиненные увечья, взял дома ружье, которое хранил там на законных основаниях, и пришел к дому неприятеля.Мужчина постучался в калитку, а когда хозяин открыл дверь, выстрелил в него из ружья. В этот момент из дома вышел 28-летний мужчина и также был убит смертельным выстрелом.Следователями, криминалистами совместно с сотрудниками регионального УМВД России проведен ряд следственных и процессуальных действий. Несмотря на очевидность совершенного преступления свою вину осужденный отрицал.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.