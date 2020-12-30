Прокуратурой Пеновского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего жителя поселка Пено. Мужчину обвиняют в незаконном вылове рыбы по п. \\"в\\" ч. 1 ст. 256 УК РФ.В мае 2020 года около деревни Шеверево, в акватории озера Корякино, являющегося миграционным путем к местам нереста и особо охраняемой природной территорией регионального значения Тверской области, мужчина сетями выловил лещей и линей.Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.