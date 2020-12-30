Сотрудники ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Тверской области совместно с Министерством здравоохранения провели тематическую акцию и поздравили пациентов инфекционного отделения, расположенного рядом с детской областной больницей, с Новым годом.Дед Мороз поднялся к окнам второго и третьего этажей на автоколенчатом подъемнике пожарно-спасательной части №72, поздравил собравшихся и передал подарки пациентам и персоналу.Напротив фасада здания больницы был развернут мобильный комплекс оповещения и информирования населения (МКИОН) на котором транслировались ролики по тематике пожарной безопасности и фильмы, посвященные 30-летию МЧС России.- От имени всего коллектива ГУ МЧС России по Тверской области желаю всем скорейшего выздоровления и исполнения заветных желаний, – поздравил граждан начальник пожарно-спасательной части № 72 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Тверской области майор внутренней службы Денис Гуцалюк.