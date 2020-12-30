Прокуратура Весьегонского района выяснила, что в детских садах №№ 4, 5, 7 нарушают санитарно-эпидемиологические нормы. Детей кормили продуктами с истекшим сроком годности или теми, что недопустимы в их рационе. Правоохранительные органы выявили и другие недочеты в работе учреждений.В частности, не соблюдались условия хранения провианта. Воспитанники ели из посуды со сколами. А помещения детсадов требуют ремонт.В отношении руководителей учреждений возбудили административные дела. Им назначены штрафы. Согласно КоАП РФ штрафные санкции составляют от трех тысяч до семи тысяч рублей.Устранения нарушений на контроле у районной прокуратуры.