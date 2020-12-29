Депутаты Тверской городской думы за два дня до Нового года утвердили бюджет на этот самый новый год. Впрочем, есть уверенность, что в 2021-м они еще не раз будут вносить поправки в главном финансовом документе Твери.Итак в принятом бюджет общий объем доходов зафиксирован на отметке в 9,6 млрд. рублей, расходов - 10,04 млрд. Дефицит запланирован в размере 382 млн. рублей.Отметим, что большую часть доходной части бюджета-2021 составят безвозмездные поступления в виде трансфертов из федеральной казны и от региона. За счет них в казну поступит около 5,8 млрд. рублей. Соответственно налоговые и неналоговые доходы - 3,8 млрд.Основные направления расходов - реализация социальных обязательств перед разными группами граждан, ремонт и модернизация объектов сферы ЖКХ, благоустройство общественных зон и дворов, ремонт автодорог, а также строительство объектов образования (школа и два детсада).Ранее проект бюджета был рассмотрен на публичных слушаниях с участием общественности.Как отметил председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев, \\"бюджет города Твери на 2021 год несмотря на все сложности сохранил свою социальную направленность\\".