В Твери простятся с известным журналистом, военным корреспондентом Александром Харченко.Церемония сотоится 30 декабря, с 11:00 до 11:50, в Бизнес-центре \\"Панорама\\" (вход со стороны улицы Крылова).Как сообщалось ранее, Александр Харченко скончался 27 декабря в возрасте 72 лет.За время журналисткой жеятельности Александр Харченко провел более 50 командировок в зоны боевых действий межнациональных конфликтов, освещение антитеррористических операций в Чечне и Дагестане.С 1992 года работал собкором ИТАР-ТАСС в Тверской и Смоленской областях. На пенсию вышел в 2014 году.Полный кавалер медалей ордена \\"За заслуги перед Отечеством\\", удостоен медали \\"За трудовое отличие\\", знака \\"Участник боевых действий\\".