Прокурору Селижаровского района Тверской области Светлане Горячевой за многолетнюю и добросовестную работу на ниве защиты прав граждан присвоено звание «Заслуженный работник прокуратуры РФ». Указ об этом подписал Президент России.Светлана Горячева имеет юридическое образование. Работала прокурором Оленинского района, после чего перешла на должность селижаровского прокурора, где и трудится до сих пор.С присвоением почетного звания Светлану Леонтьевну поздравил глава региона.- На высоком уровне отмечен Ваш вклад в работу органов прокуратуры на территории Тверской области, укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, - отметил Игорь Руденя.Губернатор также выразил уверенность, что преданность делу и профессионализм Светланы Горячевой будут залогом ее новых успехов в службе.