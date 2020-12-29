Региону на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом из резервного фонда Правительства РФ было направлено 73,6 млн рублей.Как сообщает областное правительство, в итоге на сегодняшний день медикаментами обеспечили около 6500 человек из тех, кто болеет дома.Также правительство региона информирует, что при федеральной поддержке в период пандемии приобретено пять единиц оборудования для ПЦР лаборатории Областной клинической больницы, 1000 пульсоксиметров.Также закуплены 532 единицы оборудования для инфекционных госпиталей Верхневолжья, в том числе увлажнители кислорода, утилизаторы медицинских отходов, прикроватные мониторы и томограф для Ржевской ЦРБ. Последний аппарат еще не установили, идет сборка.