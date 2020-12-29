На заседании областного правительства 29 декабря объявили, что с 2021 года в регионе начнут приводить в порядок выезды и парковки у больниц. Работа рассчитана на три года.Губернатор Игорь Руденя на заседании рассказал, что решение об этом было принято в результате посещения им центральных районных больниц.- В первую очередь будем ремонтировать территории инфекционных госпиталей, районных больниц, которые имеют межмуниципальное значение. В этих учреждениях большой трафик движения. Сделаем также пешеходные дорожки для удобства пациентов и персонала и заменим ограждения. Направляем на эти цели порядка 500 млн рублей, – сообщил Игорь Руденя.Первыми ремонты проведут у Вышневолоцкой, Калининской, Зубцовской, Кашинской, Кимрской, Конаковской, Осташковской, Ржевской и некоторых других районных больниц.Областное правительство также сообщает, что в проект вошли ОКБ и ДОКБ, стоматологические поликлиники, роддома, Центр им. В.П. Аваева, станция скорой помощи и ряд городских больниц Твери, детские санатории, дома ребенка.Всего в планах - 72 больницы.