В Тверской области опубликован Закон о бюджете региона на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.Главный финансовый документ сформирован по программному принципу - на основе 28 государственных программ. При этом, как отмечают в областном Законодательном собрании, доля программных расходов составляет 96%.В частности, запланированы средства на финансирование мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реконструкцию объектов социальной и коммунальной сфер по адресной инвестпрограмме, заложены средства на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения в Твери и других муниципалитетах, продолжится финансирование программы поддержки местных инициатив.Областная казна спланирована с дефицитом. Доходная часть бюджета Тверской области на 2021 год определена в сумму 81 млрд 565 млн 192 тыс. рублей, расходная - 84 млн 618 млрд 780 тыс. руб. Таким образом дефицит регионального бюджета на 2021 год составит 3 млрд 053 млн 788 тыс. рублей.Плановые бюджеты 2022-23 годов тоже в дефиците. Но если в 2022 году предполагаемый дефицит составит сумму более 3,6 миллиарда, то в 2023 году он должен сократиться до 72,8 миллионов рублей.Верхний предел госдолга региона на 2021-2023 годы определен в размере 23 млрд 179 млн рублей.