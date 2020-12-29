В полицию обратилась 45-летняя жительница Конаковского района. Женщина сообщила, что из ее магазина украдены деньги и товар. Ущерб составил 27 600 рублей.Следственно-оператиная группа осмотрела место происшествия. Полицейские опросили потерпевшую, составили описание похищенного имущества, обследовали территорию.В ходе розыска личность подозреваемого была установлена. Им оказался 25-летний бывший работник магазина. Мужчина забрался по лестнице на второй этаж и проник внутрь. Достав ключ от кассы, злоумышленник забрал деньги, а попутно прихватил товар.По статье \\"Кража\\" возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.