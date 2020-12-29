На сайте Администрации Твери 28 и 29 декабря опубликовали постановления, по которым будут сносить нестационарные гаражи. Владельцам необходимо в течение двух месяцев с даты размещения на сайте муниципальных органов власти информации демонтировать объекты самим. В противном случае представители власти наймут для этого подрядчика.Адреса, где располагаются постройки: Проспект Победы, у домов №№5 и 84, улица Склизкова, у дома № 122, улица Мукомольная, у дома №6, деревня Большие Перемерки, у дома №82, бульвар Гусева, у дома №34, 3-й проезд Марии Ульяновой, пересечение с улицей Транспортной, улица Новая, у домов №№1 и 3, блоков №№9 и 1, улица Зинаиды Коноплянниковой, у дома № 17, корпуса 1, на переулке Вагонников, у дома №43, на улице 1-я Завокзальная, на улице Халтурина, у дома № 31/2, на улице Константина Заслонова.На сайте горадминистрации также указаны кадастровые номера участков, где стоят гаражи. Всего перечислено 85 строений.Напомним, до этого была опубликована информация о сносе гаражей по адресу улица Королева, у дома №7 «а».