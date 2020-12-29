Тверская область может стать первым регионом, где на практике будет реализована федеральная Стратегия модернизации отрасли мясного животноводства. В связи с этим в регионе планируется создать кластер, специализирующийся на производстве говядины.- Мясное скотоводство – важнейшее направление развития сельского хозяйства региона, - считает губернатор Игорь Руденя. - Поддержка этого направления позволит повысить обеспеченность населения Тверской области говядиной.Агропредприятие, которое объединит крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, специализирующиеся на разведении крупного рогатого скота, уже определено. Это ООО \\"Чихачи\\", что в Торопецком районе. Предприятие имеет 1400 голов крупного рогатого скота, собственную кормовую базу, необходимое материально-техническое обеспечение.Реализация стратегии позволит обеспечить в регионе продовольственную безопасность, расширить рынки сбыта для сельхозтоваропроизвотелей, увеличить производство и экспорт мяса.Документ разработан Министерством сельского хозяйства Тверской области совместно с Национальным союзом производителей говядины.