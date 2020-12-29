Клиентская служба отделения Пенсионного фонда в Твери переехала и в новом году начнет принимать посетителей по новому адресу: Тверь, улица Попова, дом 4 (ранее прием велся на проспекте Победы, 21).Прием в отделении на улице Попова откроют после новогодних каникул, 11 января 2021 года. Поскольку заболевание коронавирусом в Твери не идет на спад и в регионе действуют меры режима повышенной готовности, прийти с визитом в ПФР можно только по предварительной записи по телефону: 8-800-600-01-87.Воздержитесь от похода в общественные места, если чувствуете недомогание. Напомним также, что находясь на территории магазинов и различных учреждений необходимо носить защитную маску или респиратор.