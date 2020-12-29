В Тверской области организованы поиски Сергея Анатольевича Проскурякова, 1985 года рождения.12 декабря 2020 года мужчина ушел из дома на улице Советской, в поселке Славный, Будовского сельского поселения и не вернулся.Ориентировка на поиск появилась в группе ВПСО \\"Сова\\" в соцсети.Пропавший ростом 175 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые с проседью, глаза серые. Одет в синюю болоньевую куртку с каюшоном, бежевый свитер, светло-синие болоньевые брюки, синие зимние кроссовки, черную шапку.Может нуждаться в медицинской помощи.Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(919)068-27-79, 8(904)014-12-34 или 102.