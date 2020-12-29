В поселке Красномайский Вышневолоцкого городского округа жители заметили открытый люк, расположенный на катке у елки. Фотографии появились в местном сообществе в соцсети.Жители обеспокоены: место людное, вокруг гуляют дети и могут провалиться.Вечером, 28 декабря, под постом появился уточняющий комментарий от официального представителя администрации Вышневолоцкого городского округа.- Ваша информация об открытом люке у новогодней елки в пос. Красномайский оперативно передана руководителю Центрального территориального отдела Управления территориальной политики и социально-административного развития администрации ВГО. По его сведению без крышки оказался колодец кабельной связи, - сообщил Иван Сидоров.Тем же вечером специалисты оператора связи приняли надлежащие меры и закрыли люк.