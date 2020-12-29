Автопарк подразделений Управления МВД России по Тверской области пополнили 85 новых служебных автомобилей. Морозным утром 29 декабря в Твери на площади Мира машины полицейским передавал губернатор Игорь Руденя.Глава региона поздравил начальника УМВД РФ по Тверской области Петра Пырха с обновлением автопарка полиции региона.- В регионе ежегодно ведется работа по обновлению автопарка подразделений и ведомств внутренних дел. За последнее время поставлено более 240 единиц новой техники. Для нас это очень важная задача – обеспечить сотрудников органов внутренних дел новыми автомобилями, - отметил Игорь Руденя.Машины будут служить подразделениям ППС и ДПС, участковым уполномоченным, дежурным частям и следственным подразделениям в 14 муниципалитетах.Это автомобили «Lada Granta», «УАЗ Патриот», «Skoda Octavia», «Lada Niva» и «Газ 32215». Они оснащены всем необходимым для полицейской работы: системами видеонаблюдения, громкоговорителями, алкотестерами, измерителями уровня тонировки и т.д.Как сообщает областное правительство, автомобили приобретены за счет средств федерального и регионального бюджетов.