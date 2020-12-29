ЧП произошло 26 декабря в деревянном одноэтажном доме в деревне Страхиново Елисеевского сельского поселения Кесовогорского района Тверской области.Шестилетняя девочка погибла во время ночного пожара. В огне пострадали мать погибшей, ее малолетняя сестра и бабушка.По факту гибели ребенка Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Место происшествия осмотрели следователи и полицейские. Изъяты вещественные доказательства, допрошены очевидцы и свидетели.- Предварительной причиной возгорания явился аварийный режим работы электрической сети (электрооборудования). Причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Точная причина возгорания будет выясняться в ходе пожарно-технической судебной экспертизы, - сообщает пресс-служба регионального СКР.В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Расследование продолжается.