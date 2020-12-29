В Тверской области, по данным регионального оперштаба на 29 декабря 2020 года, 237 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 21794 случаев заражения COVID-19.Выздоровели на 29 декабря 17147 человек (+202 за последние сутки).Изолированы 4200 граждан (+32), умерли 447 человека (за последние сутки - 3).Безусловный лидер по заболеваемости среди муниципалитетов Тверской области - Тверь. В областной столице к 29 декабря выявлено 7016 случаев ковида (+77 - за сутки).Также в лидерах:Конаковский район - 1629 (+81),Ржев - 1368 (+3),Вышневолоцкий городской округ - 1305 (+16),Торжок - 1080 (+3),Кимры 992 (+6),Калининский район 865 (+9).За весь период на коронавирус в регионе проведено 444 007 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 4002.