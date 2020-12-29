29 декабря в Твери губернатор Игорь Руденя передал подразделениям органов внутренних дел Тверской области ключи от 85 новых служебных автомобилей марок: \\"Lada Granta\\", \\"УАЗ Патриот\\", \\"Skoda Octavia\\", \\"Lada Niva\\" и \\"Газ 32215\\". Транспорт поступит патрульно-постовой и дорожно-патрульной службам, участковым уполномоченным, дежурным частям и следственным подразделениям в 14 муниципальных образованиях.Новые машины оснащены системами мобильного видеонаблюдения, громкоговорителями, дополнительными выносными комплексами освещения, алкотестерами и измерителями уровня тонировки.Транспорт приобретен за счет средств федерального и регионального бюджетов.- В регионе ежегодно ведется работа по обновлению автопарка подразделений и ведомств внутренних дел. За последнее время поставлено более 240 единиц новой техники, - отметил Игорь Руденя.Обновление автопарка позволит повысить мобильность и оперативность тверской полиции.