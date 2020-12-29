Тверь продолжает преображаться к празднику. Накануне \\"КП\\"-Тверь\\" сделала подборку необычных арт-объектов, установленных на городских улицах. Вот и территория рядом с УФСИН России по Тверской области преобразилась. Рядом со зданием появились светящиеся фигуры - олень, заяц и снеговики, изготовленные в ржевской ИК-7.- Различные светодиодные конструкции изготавливают в центре трудовой адаптации осужденных ИК-7 строгого режима уже несколько лет, - сообщили в ведомстве. - Светящиеся деревья, фигуры снеговиков, мультперсонажей и другие арт-объекты устанавливаются не только в Ржеве и Твери, но и в Санкт-Петербурге.Конструкции имеют прочное плетение. Им не страшны коррозия, воздействия солнца и осадки. Водонепроницаемые сведодиоды безопасны в эксплуатации и устойчивы к экстремальным температурам.