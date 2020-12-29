Перед судом предстал 29-летний житель Краснохолмского района. Он признан виновным в угоне автомобиля.В октябре 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в деревне Володино, проник через незапертую водительскую дверь в салон автомобиля \\"УАЗ\\" своего знакомого, завел авто и поехал домой в деревню Ивакино. Во время движения автомобиль заглох, мужчина бросил его на дороге и пошел пешком. Вскоре его задержала полиция.За содеянное угонщик осужден на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор не вступил в законную силу.