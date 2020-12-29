Одну из новых улиц Твери могут назвать именем знаменитого певца Михаила Круга.Напомним, в ноябре 2020 года лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил назвать именем шансонье улицу Трехсвятскую и обещал направить соответствующее письмо главе города.Ответ администрации опубликован в сообществе \\"Фонд Творческого наследия Михаила Круга\\". Власти сообщают, что приняли обращение во внимание и обязательно учтут его при выборе наименования для новых объектов улично-дорожной сети. А это значит, что уже существующие улицы Твери называть именем Круга пока не планируют.