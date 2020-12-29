С заявлением о краже телефона в полицию обратился 33-летний житель Конаковского района. Мужчина сообщил, что выпивал в кафе, оставил телефон на барной стойке и забыл про него. ущерб составил более 9000 рублей. Дома мужчина заметил пропажу и вернулся, но телефона уже не было.Полицейские опросили персонал заведения, обследовали место происшествия и прилегающие территории.В ходе розыска был задержан подозреваемый - 22-летний житель Конакова. В полиции фигурант сознался в содеянном.По статье \\"Кража\\" возбуждено уголовное дело.