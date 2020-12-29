В Твери в 2021 году будут снимать новый фильм под названием \\"Роковая\\". Заявку в городскую администрацию направило ООО \\"Мангос Филм\\".Подробностей о картине и актерском составе найти пока не удалось, но известно, что съемки будут проходить во всех районах Твери. К работе над картиной приступят 10 января, а завершающие кадры снимут 15 мая 2021 года.Во время работы над картиной съемочная группа должна будт соблюдать все меры против распространения коронавируса, действующие в регионе.Напомним, что в 2020 году Тверь стала съемочной площадкой сразу для нескольких художественных фильмов и исторического сериала \\"За час до рассвета\\" с Константином Хабенским и Андреем Бурковским в главных ролях.