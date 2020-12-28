Новогодние сладости передаются ребятам от областного правительства, часть наборов – от благотворительных фондов.Подарки получат воспитанники Удомельского, Зубцовского, Митинского, Калязинского, Чистореченского детских домов, Центра кадетского воспитания, Кимрской и Торжокской школ-интернатов, Бежецкой школы-интерната №1, учреждений, которые находятся в ведении Минсемьи региона.К Новому году также порадуют ребят, которые лечатся в стационарах детской областной клинической больницы, детских больниц №1, №2 и №3 Твери, 6-й горбольницы.Ранее в Тверской области началась выдача подарков детям из многодетных семей с невысокими доходами, а также ребятам с ограниченными возможностями здоровья.Как сообщает областное правительство, всего подарки получат почти 22 тысячи детей в возрасте от 3 до 18 лет.