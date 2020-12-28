Житель Вышневолоцкого городского округа Тверской области Руслан Бичков представлен к награждению ведомственным знаком отличия МЧС России медалью МЧС России \\"За спасение погибающих на водах\\".28 марта 2020 года на карьере в поселке Пригородный мужчина спас из холодной воды тонущего восьмилетнего мальчика.- Дети гуляли втроем, я боковым зрением увидел, что один мальчик провалился примерно в 30 метрах от берега, и побежал к ним, - рассказал Руслан Бичков в интервью \\"ТРК \\"Вышневолоцкое телевидение\\" | Вышний Волочек\\". - Вырвал из земли палку, хотел лечь на лед, но сам начал проваливаться. Поэтому пришлось пробивать лед. Дошел и схватил ребенка за руку.Вместе Руслан и мальчик выбрались на берег и побежали к жилым домам. Выяснилось, что ребенок не местный, а приехал отдыхать к дедушке и бабушке. Его передали родственникам. А мужчина отправился домой. К счастью, после этой истории никто не заболел.