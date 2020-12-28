Власти Москвы и Московской области проиндексировали тарифы на билеты в электропоездах. Индексация коснётся стоимости разовых и абонементных билетов. Об этом сообщает Московско-Тверская ППК. Индексация прошла и в других областях. В Тверской области индексировать тарифы не стали, но цена проезда все равно изменилась, так как подорожали некоторые зоны.Так, со 2 января билет на обычную электричку из Твери до Москвы будет стоить 441 рубль, на 22 рубля дороже нынешней стоимости. Прокатиться на \\"Ласточке\\" до столице можно будет за 580 руб., вместо 555 руб. Из Конакова до Москвы цена вырастет до 365 руб., на \\"Ласточку\\" - до 520 руб.Обновленные тарифы от конкретной остановки можно посмотреть на сайте компании или в приложении \\"РЖД\\" в разделе \\"Пассажирам\\".