23 декабря Калининский районный суд рассмотрел дело в отношении исполняющего обязанности главы Эммаусского сельского поселения и председателя Совета депутатов Эммаусского сельского поселения Калининского района. Оба представителя власти не выполняли постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности» на территории региона.Было установлено, что 27 октября во время собрания названные выше чиновники были без средств индивидуальной защиты. К ним относятся защитные маски, респираторы или иные вещи, которые обеспечивают защиту органов дыхания.Рассматривая дело, суд учел, что сотрудники администрации привлекаются к ответственности впервые, а отягчающих обстоятельств нет. В итоги служители Фемиды ограничились предупреждением для властью наделенных.Постановления не вступили в законную силу, как уточняется в пресс-службе Калининского районного суда.