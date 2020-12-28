На баланс МУП \\"ЖЭК\\" в Твери поступила партия снегоуборочной техники. Это шесть комбинированных дорожных машин, а также автомобили для бригад дорожных служб.Новые КДМ оснащены современной электроникой, которая позволяет контролировать процесс обработки улиц и рассчитывает, сколько грамм песко-соляной смеси нужно для посыпки одного квадратного метра дороги.Ширину обработки полотна и расход водитель контролирует прямо из кабины. Это повышает эффективность уборки и экономит расход противогололедных материалов.Техника также может быть задействована в механическом подметании и чистке улиц. При необходимости на ней можно вывезти снег, используя как самосвал.