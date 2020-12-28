В преддверии Нового года елки в Твери наряжают не только на площадаях и в скверах. Из года в год тверские дайверы наряжают елку под водой. В этом году символ Нового года украсили на дне карьера.- Погружаюсь, смотрю на дисплей камеры, и пугаюсь, а не сломана ли она, кроме зелёного тумана ничего. Оторвался от экрана, огляделся, да видимость, хоть какая то, только у льда и у дна, а в толще, не вода а гуща зелёная, да ещё и фонарь один погас, - рассказал дайвер Александр Аврасин на своей странице в \\"Фейсбук\\".Но без снимков дайверы не остались. Запечатлеть событие все же удалось.- Вспомнились кадры, которые в 70 х годах из космоса показывали, всё расплывчатое, нечёткое. Главное, ёлочка на месте, - пишет дайвер.А украшений на ней еще прибавится.