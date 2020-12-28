В Твери открылась выставка-ретроспектива Элия Белютина «Граница реальности». Элий Михайлович Белютин (10 июня 1925, — 27 февраля 2012) - художник, педагог и теоретик искусства, выдающийся представитель андеграунда советского времени, основатель и руководитель студии художников-авангардистов «Новая реальность».В экспозиции - коллекция работ мастера из собрания Тверской картинной галереи. Это полотна разных периодов работы художника - его поиск во временном срезе: от абстрактного экспрессионизма ранних лет до схематичного письма позднего периода.- Зритель также сможет познакомиться с личными вещами, которыми пользовался сам Элий Михайлович, со сборниками его стихов, а также с фотоархивом в необычном формате, - сообщает областная картинная галерея.Выставка будет работать до 28 марта 2021 года. Увидеть ее можно в Тверском Императорском дворце (Тверь, ул. Советская, д. 3). Телефоны: 8 (4822) 34-31-56, 34-62-43.