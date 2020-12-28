Областное правительство сообщает, что поддержка будет оказана туроператорам, которые в 2021 году организуют экскурсионные поездки для пожилых людей из пансионатов.Речь идет о поездках по Верхневолжью.Вопрос развития социального туризма обсудили на заседании президиума правительства региона под председательством губернатора Игоря Рудени.В Верхневолжье уже оказывается господдержка для туроператоров, которые возят в туры по Тверской области школьников и инвалидов. В частности, в уходящем году деньги на это из бюджета региона получили восемь компаний. Они организовали 299 турпоездок.В период пандемии коронавируса областное правительство региона решило поддерживать туроператоров не только в периоды «низкого» сезона – с февраля по апрель и с сентября по ноябрь, но и в «высокий» сезон – с мая по август.