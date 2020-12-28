Прокуратура Сандовского района в ходе проверки устновила нарушения законодательства в сфере обеспечения инженерными коммуникациями земельных участков, выделяемых многодетным семьям.Администрация поселка предоставила в общую долевую собственность многодетной семье земельный участок общей площадью 1206 кв метров для индивидуального жилищного строительства. При этом, до настоящего времени, к границам земельного участка не подведено водоснабжение, и правообладатели лишены права на полноценное строительство жилого дома.Прокурором района в суд направлено административное исковое заявление с требованием устранить нарушения. Требования прокурора удовлетворены.Решение суда не вступило в законную силу.